Sommerloch? Von wegen! Jetzt ist die beste Zeit, um das Leben so richtig zu genießen, denn dieser Sommer wird heiß - so richtig heiß. Was passt besser zum Sommerfeeling als ein ausgiebiges Barbecue? Mit der StarchefBox machen Sie aus Ihrem Grillabend jetzt das ultimative Gourmeterlebnis - so haben Sie noch nie gegrillt. Für viele Deutsche ist Grillen im Sommer immer noch die Freizeitbeschäftigung Nummer 1: Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2019 steht jeder zweite Deutsche mindestens ein- oder zweimal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...