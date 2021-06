CureVac hat sich halbiert. Die Studie verfehlte ihr Ziel. Ich bin gestern eingestiegen und konnte 10 % Gewinn mitnehmen. Die nächste Chance wartet bereits. Wissen Sie, wo sich ein Einstieg lohnt?Anleger von CureVac (NL0015436031) befanden sich gestern in Schockstarre. Eine Halbierung des Kurses ist heftig. Doch in jeder großen Korrektur steckt auch eine Chance. Zumindest meistens. Ich habe gestern in CureVac investiert und konnte profitieren. Sehen Sie selbst: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0hartkapHeute geht der Rücklauf weiter. Die entstandene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...