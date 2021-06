Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise das Papier von CureVac. Der Vorstandsvorsitzende Franz-Werner Haas hat sich in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur geäußert. Die vorläufig geringe Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von CureVac steht nach Ansicht von Haas zu Unrecht in der Kritik. Bei den Verkäufen steht Nel auf dem 3. Platz. Hier haben sich einige Analysten zuletzt zu Wort gemeldet.