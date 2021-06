DGAP-News: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

PVA TePla hält virtuelle Hauptversammlung ab



18.06.2021 / 16:20

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PVA TePla hält virtuelle Hauptversammlung ab Die Aktionäre der PVA TePla AG (FWB: TPE) - einem führenden Produzenten von Anlagen für Halbleiterausrüstungen - nahmen heute die Beschlussvorlagen 1 - 9 der Tagesordnung an, die Vorstand und Aufsichtsrat auf der diesjährigen, virtuell abgehaltenen, ordentlichen Hauptversammlung präsentierten. Die Beschlussvorlagen 10 und 11 - Schaffung neuen genehmigten Kapitals und Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen - fanden keine Mehrheit.



Bei der Hauptversammlung, die für Aktionäre vollständig live im Internet übertragen wurde, waren 55,32 Prozent des Grundkapitals vertreten.



Manfred Bender: Neuer Vorstandsvorsitzender

Der Versammlungsleiter und Vorsitzende des Aufsichtsrats Alexander von Witzleben begrüßte den neuen Vorstandsvorsitzenden Manfred Bender in seiner ersten Hauptversammlung für die PVA TePla AG. Manfred Bender stellte sich im Anschluss ausführlich vor: Als langjähriger Vorstand und Vorstandsvorsitzender des benachbarten Unternehmens Pfeiffer Vacuum, kenne er die PVA TePla AG bereits gut und sei mit den relevanten Märkten bestens vertraut. Die halbjährige Übergangszeit zusammen mit dem CO-Vorstandsvorsitzenden Alfred Schopf habe er genutzt, um sich in die Strukturen und Technologien des Unternehmens intensiv einzuarbeiten.



Dank an den Alfred Schopf

Im Anschluss dankte Alexander von Witzleben dem scheidenden Vorstandsvorsitzenden Alfred Schopf für seine sehr erfolgreiche Arbeit im Unternehmen. Alfred Schopf habe insbesondere das operative Ergebnis des Unternehmens in den letzten Jahren kontinuierlich nach oben geschraubt und hinterlasse nicht nur ein grundsolides Unternehmen, sondern habe durch seine Arbeit dem Unternehmen auch neue, strategische Handlungsoptionen ermöglicht. Darüber hinaus habe er das große Potential, das in diesem Hochtechnologieunternehmen früher als andere erkannt und in seiner Kommunikation gegenüber dem Investorenkreis verdeutlicht und außerordentlich erfolgreich herausgearbeitet.



Rede des Vorstands und Präsentation

Alfred Schopf erläuterte die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020. Trotz der erheblichen Schwierigkeiten, die die Pandemie im vergangenen Geschäftsjahr verursachte, stehe einem leicht gestiegenen Konzernumsatz in Höhe von 137 Mio. EUR ein überproportional gewachsenes operatives Ergebnis gegenüber. Dies sei das beste Ergebnis in der Unternehmensgeschichte.



Manfred Bender erläuterte im Anschluss die strategische Ausrichtung des Unternehmens, die sich im Wesentlichen an der bisherigen Arbeit orientiert. Der Auftragseingang des ersten Quartals 2021 liege bereits deutlich über dem Vorjahr und es weise bereits alles darauf hin, dass angesichts der hervorragenden Projektpipeline ein sehr guter Auftragseingang im laufenden Geschäftsjahr zu erwarten sei.



In der ersten Jahreshälfte gehe er von einem Auftragseingang von mehr als 90 Mio. EUR aus.



Ansonsten wurde die Prognose von 140 - 150 Mio. EUR Konzernumsatz und einem operativen Ergebnis (EBITDA) zwischen 18 - 20 Mio. EUR für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Dr. Gert Fisahn

Investor Relations

Phone: +49(0)641/68690-400

gert.fisahn@pvatepla.com

18.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

