Zürich (ots) - Das Belvoirpark Restaurant zählt zu den schönsten Hochzeitslocations der Schweiz. Der von eventlokale.ch vergebene "Swiss Location Award" krönt das Restaurant mit dem Gütesiegel "Herausragend". Mehr als 27.000 Teilnehmende sowie eine unabhängige Fachjury haben diesen Preis vergeben.Das Belvoirpark Restaurant konnte sich hierbei unter den "Top 15" von knapp 400 Hochzeitslocations schweizweit positionieren. Die Auszeichnung basiert auf einer Umfrage, an welcher rund 27.000 Veranstalter und Event-Besucher teilgenommen haben. Für die Bewertung der nominierten Locations ist eine unabhängige Fachjury verantwortlich. Sie kürt die schönsten und besten Locations in den jeweiligen Kategorien.Die Freude des Belvoirpark Restaurant Teams ist entsprechend gross. "Die Auszeichnung zeigt uns, dass die Veranstalter und Besucher - auch in dieser herausfordernden Zeit - an uns denken und sich auf zukünftige Events und Erlebnisse in unserer Location freuen. Dies zu spüren, bedeutet uns sehr viel", so Oliver Moritz, Geschäftsführer der Belvoirpark AG.Moritz sieht diese begehrte Award-Auszeichnung auch als Beweis für knapp 100 Jahre Qualität und Ausbildung im Belvoirpark. Das Belvoirpark Restaurant ist seit 1925 in der Villa Belvoir beheimatet und, wie die angeschlossene Hotelfachschule, eine Unternehmung von GastroSuisse.GastroSuisse ist der Verband für Hotellerie und Restauration in der Schweiz. Die Organisation mit dem Gründungsjahr 1891 setzt sich für die Interessen der Branche ein. GastroSuisse ist der grösste gastgewerbliche Arbeitgeberverband mit gegen 20'000 Mitgliederbetrieben (davon rund 2500 Hotels), organisiert in 26 Kantonalverbänden und vier Fachgruppen.