Mit dem IPO von Atai Life Science ist die Berliner Börsenszene um ein weiteres Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung nördlich von 1 Mrd. Euro reicher. Immerhin 13 Gesellschaften - von den insgesamt 52 Firmen aus unserer Datenbank mit Hauptsitz in Berlin - gelingt nun dieses Kunststück. Nicht schlecht für eine Stadt, die vor ein paar Jahren ... The post Atai Life Science: Biotech mal ganz anders appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...