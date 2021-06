TAGESVORSCHAU: Termine am 21. Juni 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 21. Juni:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Prosus, Jahreszahlen

10:30 DEU: Porsche, Pressekonferenz zu Elektromobilität mit mit Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender 11:00 DEU: Fortsetzung Schadenersatz-Prozess Deutsche Bahn u.a. gegen Mitglieder des Lkw-Kartells, München 14:30 DEU: Netzbetreiber Elia Group, Online-Pk zur Integration von Offshor-Windkraftanlagen Folgende Änderungen in den Indizes werden wirskam:

MDax: Rein: Auto1, Raus: Siltronic

SDax: Rein: Siltronic, Nagarro, Grenke, Vantage Towers, Raus: Auto1, Corestate Capital, Leonie, Koenig & Bauer TERMINE KONJUNKTUR

10:00 POL: Industrieproduktion 05/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 06/21

12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 06/21

14:30 USA: CFNA-Index 05/21

18:00 RUS: Arbeitslosenquote Q1/21

18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 05/21

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess im "Cum-Ex"-Verfahren gegen ehemalige Mitarbeiter der inzwischen insolventen Maple Bank, Frankfurt/M. 10:00 DEU: Pressegespräch (per Video und Telefon) Ernst & Young: "Die größten Pharmafirmen weltweit" DEU: BDI-Tag der deutschen Industrie (virtuell)

+ 11.35 Jacinda Ardern, Premierministerin von Neuseeland + 14.00 Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

DEU: Digitaler Krankenhausgipfel der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Berlin + 13.00 Eröffnungs-Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel + 13.15 Ansprache Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 14:00 DEU: Online-Statements nach Gespräch von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit Vertretern der Stahlindustrie und der IG Metall u.a. mit Jürgen Kerkhoff, Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, und Jürgen Kerner, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall 16:00 DEU: Digitaler Deutscher Verbrauchertag 2021 des Verbraucherzentrale Bundesverbands u.a. mit Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU), Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), der Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock, Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch, FDP-Chef Christian Lindner 17:00 DEU: Online-Veranstaltung zum Thema "Perspektiven der deutschen Wirtschaft". Es sollen die aktuellen Konjunkturprognose der Deutschen Bundesbank vorgestellt und diskutiert werden, wie die Corona-Pandemie das Wirtschaftsgeschehen in Deutschland beeinflusst hat und wie die wirtschaftlichen Perspektiven aussehen. 17:45 DEU: Digitale Konferenz der SPD-Bundestagsfraktion zu "Klimaschutz ist Gesundheitsschutz" u.a. mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundesumweltministerin Svenja Schulze 18:00 DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt Italiens Ministerpräsidenten Mario Draghi + 18.35 Statements

BEL: Tagung der EU-Umweltminister, Brüssel

LUX: Tagung der EU-Außenminister, Luxemburg

