Downers Grove, Illinois (ots/PRNewswire) - Neue globale Nachhaltigkeitsziele bis 2025 und darüber hinausUnivar Solutions Inc. (NYSE: UNVR) ("Univar Solutions" oder das "Unternehmen"), ein weltweit tätiger Distributor von Chemikalien und Inhaltsstoffen und Anbieter von Mehrwertdiensten, gibt heute die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2020 und die Einführung neuer globaler Nachhaltigkeitsziele bis 2025 und darüber hinaus bekannt. Der Bericht ist jetzt auf der Website von Univar Solutions unter www.univarsolutions.com verfügbar und fasst die Fortschritte des Unternehmens im Hinblick auf seine Nachhaltigkeitsziele bis 2021 zusammen. Gleichzeitig werden neue ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele bis 2025 vorgestellt, wobei sich die wichtigsten Emissionsziele bis 2030 erstrecken, um eine langfristige Verpflichtung zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis 2050 zu unterstützen.Für Univar Solutions ist das Management der Risiken und Chancen des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Corporate Governance (ESG) von grundlegender Bedeutung für seine Anpassungs- und Wachstumsfähigkeit. Seit der Veröffentlichung des ersten Nachhaltigkeitsberichts im Jahr 2008 hat Univar Solutions konsequent sein Engagement für Transparenz und kontinuierliche Verbesserung unter Beweis gestellt und 2017 erste Ziele festgelegt. Das Unternehmen wurde 2018 über den Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) Unterzeichner der weltweit größten Nachhaltigkeitsinitiative für Unternehmen, verabschiedete 2019 sein Nachhaltigkeitsziel "Advancing a Circular Economy" und fand in einer beispiellosen Zeit im Jahr 2020 seinen Zweck in der Lieferung essentieller Produkte."Als wir diese Reise mit unseren Nachhaltigkeitszielen bis 2021 damals angetreten haben, waren das noch ziemlich weitgesteckte Ziele, aber jetzt, da wir diese weitgehend erreicht und unsere Nachhaltigkeitsziele bis 2025 angekündigt haben, bin ich absolut zufrieden mit unseren Fortschritten. Wir gehen einen weiteren Schritt in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft", erklärte David Jukes, Präsident und Chief Executive Officer. "Jetzt, da wir über 2025 hinaus unsere wichtigsten Emissionsziele bis 2030 planen und ein langfristiges Engagement zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis 2050 unterstützen, freue ich mich, dass wir die erforderlichen Schritte einleiten werden, um unsere Verpflichtungen als Teil des UNGC zu erfüllen."Der Nachhaltigkeitsbericht 2020 spiegelt das Motto des Unternehmens zum Wachstum "Today, Tomorrow, Together" durch seine kommerziellen strategischen Prioritäten und den Nachhaltigkeitsansatz wider und bietet gleichzeitig ein aktualisiertes Dashboard, das die Fortschritte im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele bis 2021 sowie einen umfassenden Überblick über die neuen Nachhaltigkeitsziele bis 2025 und darüber hinaus zeigt. Dazu gehört:- Klimaschutz - Implementierung der Technologie, Prozesse und Kultur, um den Weg des Unternehmens in eine Zukunft ohne CO2-Emissionen zu unterstützen.- Strenge Sicherheitsmaßnahmen - Gewährleistung der Sicherheit unserer Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden bei der Arbeit durch die sicherheitsorientierte Unternehmenskultur und -verfahren.- Ressourcennutzung - Förderung einer nachhaltigen Ressourcennutzung durch die Einbettung der Prinzipien der Zirkularität und der operativen Leistungsfähigkeit.- Freisetzungsprävention - Unterstützung des verantwortungsvollen Umgangs mit Materialien in allen Betriebs- und Lieferketten des Unternehmens.- Nachhaltige Beschaffung - Förderung verbesserter Nachhaltigkeitsleistungen und Mindeststandards für die vielfältige Lieferantenbasis des Unternehmens.- Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion - Die Vielfalt der Vertretung auf den Führungsebenen erhöhen und die Möglichkeiten und die Kultur schaffen, in der jede Person ihr authentisches Selbst in die Arbeit einbringen kann.- Nachhaltige Lösungen - Nutzung des Portfolios des Unternehmens an nachhaltigen Produkten, Dienstleistungen, Verfahren und Technologien, um die Nachhaltigkeitsbemühungen der Kunden zu unterstützen.- Engagement in der Gemeinschaft - Engagement zeigen, um die Gesellschaft gesund, satt, sauber und sicher zu halten, durch finanzielle Investitionen und die Einbindung der Mitarbeiter in die Gemeinschaft."Als Executive Sponsor des Unternehmens für Nachhaltigkeit habe ich mich sehr gefreut, dass unsere Führungsspitze ein dreijähriges Programm verabschiedet, in dem die Vergütung von Führungskräften durch ESG-basierte Zahlen an unsere Nachhaltigkeitsziele gebunden ist", sagte Jennifer McIntyre, stellvertretende leitende Beauftragte für Mitarbeiter und Unternehmenskultur. "Außerdem freue ich mich, dass wir unsere Ziele in den Bereichen Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion durch ein respektvolles, inklusives Arbeitsumfeld mit vielfältigen Perspektiven voranbringen können. Denn das ist einerseits das moralisch Richtige und gleichzeitig auch ein Wettbewerbsvorteil für unser Unternehmen."Darüber hinaus entspricht der Bericht den Angaben des Sustainability Accounting Standards Board (SASB) für die Chemiebranche und enthält die neueste Version der Standards der Global Reporting Initiative (GRI). Diese tragen dazu bei, relevante, transparente und umfassende Offenlegungen und eine Zusammenfassung der wesentlichen Beiträge zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN-SDGs) sicherzustellen und die Fähigkeit verantwortungsbewusster Unternehmen aufzuzeigen, einen positiven Einfluss auf Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft zu nehmen."Wir haben eine ehrgeizige Strategie, die über die Reduzierung unserer Auswirkungen hinausgeht und stattdessen unser Geschäft und unsere Lieferkette herausfordert, um kollektiven Nutzen für die Welt um uns herum zu schaffen", erklärte Liam McCarroll, Leiter für Nachhaltigkeit weltweit. "Unser Weg zum Erreichen unserer neuen globalen Nachhaltigkeitsziele bis 2025 wird in allem, was wir als Unternehmen heute, morgen und gemeinsam tun, eingebettet sein, denn allem voran geht es um unser Zuhause, unsere Verantwortung."Eine vollständige Übersicht über die Fortschritte von Univar Solutions auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft finden Sie im vollständigen Nachhaltigkeitsbericht unter: https://discover.univarsolutions.com/safety-and-sustainability/sustainability/2020-sustainability-report/.Informationen zu Univar SolutionsUnivar Solutions (NYSE: UNVR) ist ein führender, weltweit tätiger Distributor von Spezialchemikalien und Inhaltsstoffen mit einem erstklassigen Portfolio, in dem die weltweit führenden Hersteller vertreten sind. Mit der größten privaten Transportflotte der Branche und nordamerikanischen Vertriebskräften, beispiellosem Logistik-Know-how, fundiertem Markt- und Regulierungswissen, erstklassiger Formulierungsentwicklung und führenden digitalen Tools ist das Unternehmen gut dafür aufgestellt, maßgeschneiderte Lösungen und Mehrwertdienste für eine Vielzahl von Märkten, Branchen und Anwendungen anzubieten. Univar Solutions unterstützt Kunden und Lieferanten bei der Innovation und dem gemeinsamen Wachstum. Weiteres erfahren Sie auf UnivarSolutions.com.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen in Bezug auf zukünftige Ereignisse und unsere Absichten, Überzeugungen, Erwartungen und Vorhersagen für die Zukunft, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung gelten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen und Annahmen abweichen. Eine detaillierte Erörterung dieser Faktoren und Unsicherheiten ist in den Unterlagen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission enthalten. Zu den potenziellen Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Aussagen beeinflussen könnten, zählen unter anderem: die endgültige geografische Ausbreitung der COVID-19-Pandemie; die Dauer und Schwere der COVID-19 Pandemie; Maßnahmen, die von Regierungsbehörden ergriffen werden können, um die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie anzugehen oder auf andere Weise zu mildern; die potenziell negativen Auswirkungen von COVID-19 auf die Weltwirtschaft und unsere Kunden und Lieferanten; die Gesamtauswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unser Geschäft, unserer Betriebsergebnisse und unsere finanzielle Lage; andere Schwankungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, insbesondere in der industriellen Produktion und die Anforderungen unserer Kunden; signifikante Veränderungen der Geschäftsstrategien der Produzenten oder der Geschäftstätigkeit unserer Kunden; erhöhter Wettbewerbsdruck, auch aufgrund der Konsolidierung der Wettbewerber; eine signifikante Änderungen der Preisgestaltung, der Nachfrage und der Verfügbarkeit von Chemikalien; unsere Verschuldung; die von unseren Schuldinstrumenten auferlegten Beschränkungen und unsere Fähigkeit, bei Bedarf zusätzliche Finanzmittel zu erhalten; das breite Spektrum von Gesetzen und Vorschriften, denen wir unterliegen, einschließlich weitreichender Gesetze und Vorschriften in den Bereichen Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Unfähigkeit, das Geschäft und die Systeme von Unternehmen, die wir erwerben, einschließlich von Nexeo Solutions, Inc. zu integrieren oder die erwarteten Vorteile solcher Übernahmen umzusetzen; potenzielle Geschäftsstörungen und Sicherheitsverletzungen, einschließlich Cyber-Sicherheitsverletzungen; die Unfähigkeit, ausreichendes Betriebskapital zu erwirtschaften; die Erhöhung der Transport- und Kraftstoffkosten und Veränderungen in unserer Beziehung zu Drittanbietern; Unfälle, Sicherheitsmängel, Umweltschäden, Produktqualität und Haftungsfragen und Rückrufaktionen; größere oder systemische Lieferausfälle, die unser Vertriebsnetz oder unsere Produkte betreffen; betriebliche Risiken, für die wir möglicherweise nicht ausreichend versichert sind; laufende Rechtsstreitigkeiten und andere rechtliche und regulatorische Risiken; Herausforderungen im Zusammenhang mit internationalen Geschäften; Zins- und Währungsschwankungen; mögliche Wertminderungen des Geschäfts- oder Firmenwerts; Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Akquisitionen, Ventures und strategischen Investitionen; negative Entwicklungen, die unsere Pensionsfonds und die betriebliche Altersversorgung betreffen; Arbeitsunfälle im Zusammenhang mit dem gewerkschaftlich organisierten Teil unserer Belegschaft; sowie die anderen Faktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission beschrieben werden. Wir weisen darauf hin, dass die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung keine Garantie für zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse darstellen und dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gemacht oder angedeutet werden. Darüber hinaus lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen an der Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie wie "könnten", "planen", "suchen", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "glauben" oder "weiter" oder deren Verneinung oder Abweichungen davon oder ähnliche Begriffe erkennen. Original-Content von: Univar Solutions Inc., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156629/4946110