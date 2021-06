Halle/MZ (ots) - Nach langen Monaten mit großen psychischen und physischen Belastungen muss man jetzt die zurückgewonnene Lebensqualität nutzen, die Seele baumeln lassen, die Batterien aufladen. Was man jetzt nicht tun sollte - egal, ob geimpft oder nicht: Alle Vorsicht fahren lassen. Es gilt, den Sommer zu genießen und gleichzeitig die Hygiene- und Abstandsregeln zu beherzigen. Um es mal passend zur Fußball-EM zu formulieren: Wir führen gerade 2:1 gegen Corona, und es läuft auch schon die zweite Halbzeit. Jetzt geht es aber darum, nicht vorzeitig in Jubel zu verfallen und den Sieg zu gefährden, sondern den Sack zuzumachen. Eine Pandemie-Nachspielzeit mit einer unnötig starken vierten Welle in diesem Herbst braucht kein Mensch.



