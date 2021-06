Nach einer mehrmonatigen Konsolidierungsphase hat die MTU-Aktie zuletzt wieder etwas an Momentum aufgenommen und ein neues Zwölfmonatshoch markiert. Operativ sollte es bei dem DAX-Konzern dieses Jahr zudem ebenfalls deutlich besser laufen.Nachdem die MTU-Aktie (DE000A0D9PT0) im November und Dezember 2020 dank der Aussicht auf neue Corona-Impfstoffe zeitweise bis in den Bereich von 220 Euro gestiegen war, wechselte der Anteilschein bis vor Kurzem in eine längere Konsolidierungsphase über, die jetzt mit einem Kursausbruch nach oben überwunden werden könnte. ...

