The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.06.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.06.2021



ISIN Name

BMG3122U1788 ESPRIT HLDGS HD-,10

CA64913V1031 NEW WAVE HOLDINGS CORP.

AU000000RMP0 RED EMPEROR RES. NL

GB00B8JG4R91 TRINITY EXP.+PROD.DL 0,01

KYG439691075 HARMONIC.MED.HLDG.HD-,001

KYG988472083 YULONG ECO-MATLS NEW

US15189TAT43 CENTERPNT ENER. 18/21

