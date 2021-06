DJ PTA-Adhoc: NEW VALUE AG: Ausserordentliche Generalversammlung der New Value AG

Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR

Baar (pta022/18.06.2021/19:30) - Am heutigen Datum fand eine ausserordentliche Generalversammlung der New Value AG statt. Sämtliche Traktanden wurden von der Generalversammlung mit grosser Mehrheit verabschiedet. Von den AktionärInnen wurden die folgende Beschlüsse gefasst: Eine ordentliche Kapitalerhöhung um CHF 3'905'058 auf neu CHF 38'426'830.30 durch Sacheinlage von 906'319 Series A Preferred Shares sowie 9'000'000 Series B Preferred Shares der TLNT Holdings SA, Luxemburg, gegen Ausgabe von insgesamt 3'905'058 voll liberierten Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 1.00. Eine ordentliche Kapitalerhöhung um CHF 3'735'614 auf neu CHF 42'162'444.30 durch Sacheinlage von 474'681 Geschäftsanteilen (entsprechend 100%) der EyeEm Group GmbH, Berlin, Deutschland, gegen Ausgabe von insgesamt 3'735'614 voll liberierten Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 1.00 sowie Zahlung eines Betrags von EUR 2'046'697.45 in bar. Die Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals von höchstens CHF 17'000'000 durch Ausgabe von höchstens 17'000'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 sowie die Anpassung von Art. 4a der Statuten. Die Schaffung eines bedingtes Aktienkapitals zwecks Mitarbeiterbeteiligung von höchstens CHF 8'000'000 durch Ausgabe von höchstens 8'000'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 sowie die Einfügung eines Art. 4b in die Statuten. Die Zuwahl von Michael Wachsler in den Verwaltungsrat. Roman Scharf, Präsident des Verwaltungsrates, ist hocherfreut über die hohe Zustimmung durch die AktionärInnen zu den Anträgen des Verwaltungsrates: "Mit den heutigen Beschlüssen haben die Aktionärinnen und Aktionäre den Weg geebnet, um die Transaktionen mit EyeEm Group GmbH und TLNT Holdings SA in Kürze umsetzen zu können. Wir freuen uns sehr, Michael Wachsler im Verwaltungsratsgremium willkommen zu heissen. New Value wird von seinem breiten und internationalen Erfahrungsschatz profitieren können." Weitere Informationen zu New Value New Value, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial. Der Fokus liegt auf Unternehmen im Bereich von digitalen Geschäftsmodellen. New Value betreibt aktives Wertemanagement, mit dem Ziel, die Beteiligungen weiterzuentwickeln und so deren Wert zu steigern.

Börsennotierung SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com) Ticker-Symbole NEWN (CH) Valorennummer 1 081 986 ISIN CH0010819867 Kontakt New Value AG, Zugerstrasse 8a, CH-6340 Baar Dr. Bernd Pfister +41 43 344 38 38; info@newvalue.ch Informationen/ Downloads www.newvalue.ch

Aussender: NEW VALUE AG Adresse: Zugerstrasse 8a, 6340 Baar Land: Schweiz Ansprechpartner: Bernd Pfister Tel.: +41 43 344 38 38 E-Mail: info@newvalue.ch Website: www.newvalue.ch

ISIN(s): CH0010819867 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange

