Heidelberg (pta024/18.06.2021/19:45) - Der Aufsichtsrat der Sparta AG hat in seiner heutigen Sitzung Frau Eva Katheder mit Wirkung zum 1. Juli 2021 zum weiteren Vorstandsmitglied der Gesellschaft bestellt. Frau Katheder verfügt über langjährige Erfahrung in diversen Führungs- und Organfunktionen im Wesentlichen im kaufmännischen Bereich.

Im Zusammenhang mit der Vorstandsbestellung von Frau Katheder weisen wir darauf hin, dass das derzeitige Aufsichtsratsmitglied Herr Dr. Günter Werkmann im Falle seiner Wiederwahl auf der anstehenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft mit Ablauf des 30. Juni 2021 als Aufsichtsratsmitglied der Sparta AG ausscheiden wird, da dessen Vorstandstätigkeit bei einer weiteren Gesellschaft, in der Frau Katheder Mitglied des Aufsichtsrats ist, einer Weiterführung der Aufsichtsratstätigkeit bei der Sparta AG entgegensteht (§100 Abs. 2 Nr. 3 AktG).

