18. Juni 2021



hGears AG



Bekanntmachung nach Ablauf des Stabilisierungszeitraums gemäß Art. 6 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen



Im Anschluss an die Vor-Stabilisierungs-Mitteilung vom 12. Mai 2021 und die Mitteilungen über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen vom 08. Juni 2021, 16. Juni 2021 und 18. Juni 2021 hat die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Deutschland ("Stabilisierungsmanager"), in ihrer Funktion als Stabilisierungsmanager der hGears AG, Schramberg, Deutschland ("Emittent"), (Ansprechpartner: Daniel Basok; +49 (0) 7422 566 730) am 18. Juni 2021 mitgeteilt, dass der Stabilisierungsmanager die Stabilisierungen (im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. (d) der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)) zum Ablauf des 18. Juni 2021 beendet hat. Der Emittent gibt daher die folgenden Informationen bekannt:



Die Wertpapiere: Emittent: hGears AG Garant (falls vorhanden): Nicht zutreffend Nominelles Gesamtvolumen des Angebots (ohne Mehrzuteilungsoption): 6.670.000 Beschreibung: Stückaktien

ISIN DE000A3CMGN3 Angebotspreis: EUR 26,00 Stabilisierungsmanager: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG Vorhandensein, maximale Größe und Bedingungen für die Nutzung der Mehrzuteilungsoption: 870.000 Stückaktien Handelsplatz der Kursstabilisierung: Frankfurter Wertpapierbörse, Xetra Termin, an dem die Kursstabilisierung begonnen wurde: 28. Mai 2021 Termin, an dem die letzte Kursstabilisierungsmaßnahme erfolgte: 18. Juni 2021 Anzahl gekaufter Aktien im Rahmen der Stabilisierung: 408.226 Stückaktien

Preisspanne in EUR (Währungscode (ISO 4217)), innerhalb derer die Stabilisierung durchgeführt wurde, für jeden Termin, zu dem eine Kursstabilisierungsmaßnahme durchgeführt wurde: Datum Eröffnungskurs Schlusskurs 28. Mai 2021 25,00 26,00 31. Mai 2021 26,20 26,00 04. Juni 2021 25,80 25,80 07. Juni 2021 25,20 25,50 08. Juni 2021 25,50 25,90 09. Juni 2021 25,80 26,10 10. Juni 2021 26,10 26,00 11. Juni 2021 25,50 25,80 14. Juni 2021 25,50 25,80 15. Juni 2021 25,50 25,90 16. Juni 2021 25,40 25,80 17. Juni 2021 25,80 25,10 18. Juni 2021 25,40 26,00

