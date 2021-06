Rrituals funktionelle Elixiere werden auf der zu Kroger gehörenden Website Vitacost.com, einer preisgekrönten Direct-to-Consumer-Plattform für Gesundheits- und Wellnessprodukte, eingeführt

VANCOUVER, 18. Juni 2021 - Rritual Superfoods Inc. ("Rritual" oder das "Unternehmen") (CSE: RSF) (FWB: 0RW) (OTC: RRSFF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung getroffen hat, wonach seine Premium-Marke funktioneller Superfood-Elixire online auf www.vitacost.com, einem führenden Online-Einzelhändler für Gesundheits- und Wellnessprodukte im Besitz von The Kroger Co, eingeführt wird.

"Im Anschluss an unsere jüngste Ankündigung der Marktexpansion freut sich Rritual ungemein, dass das Unternehmen eine Geschäftsbeziehung mit Vitacost eingehen konnte. Diese resultiert in der Listung der Superfood-Produktlinie von Rritual bei einer weiteren bekannten nationalen Einzelhandelsplattform", erklärt David Kerbel, CEO von Rritual. "Vitacost bietet Reichweite und Präsenz für den weiteren Ausbau der positiven Resonanz, von der die Rritual-Marke und die innovative Produktlinie nach wie vor profitieren. Besonders wichtig ist, dass wir mit der Listung bei Vitacost unsere Mission vorantreiben, Verkaufs- und Vertriebskanäle für die Rritual-Produkte zu etablieren, über die sie in Reichweite der Verbraucher in den gesamten USA gelangen."

Auf Vitacost.com werden die folgenden Superfood-Elixier-Linien von Rritual erhältlich sein:

- Chaga IMMUNE mit den Adaptogenen Eleuthero-Wurzel (sibirischer Ginseng) und Astragalus zur ganzjährigen Unterstützung einer gesunden Immunfunktion und Wohlbefinden.

- Lion's Mane FOCUS mit den Adaptogenen Rosenwurz und Bacopa (Fettblätter) zur Unterstützung der Gesundheit des Gehirns und der kognitiven Funktion.

- Reishi RELAX mit dem Adaptogen Ashwagandha (Schlafbeere) und Kakao zur Unterstützung des Körpers bei der Stressbewältigung.

Die Produktangebote von Rritual sind alle USDA-zertifiziert und bieten eine koffeinfreie Option, die mit anderen Getränken gemischt, oder allein genossen werden kann. Der proprietäre Immune-Synergy Six Mushroom Blend (Immun-Synergie-Mischung mit sechs Pilzsorten) von Rritual ist das einzige funktionelle Gesundheitsprodukt auf dem Markt, das eine tägliche präbiotische Mischung enthält, die ein gesundes Darm-Mikrobiom nährt und eine ausgewogene Verdauung ermöglicht.

Über Vitacost.com

Vitacost.com, Inc. ist ein Online-Einzelhändler für Gesundheits- und Wellnessprodukte, der seinen Kunden über seine Website http://www.vitacost.com ein preisgekröntes Einkaufserlebnis bietet. Vitacost.com bietet günstige Preise, die bis zu 50 % unter dem Ladenpreis liegen, sowie eine schnelle Lieferung von 40.000 Artikeln, darunter Nahrungsergänzungsmittel (Vitamine, Mineralien und pflanzliche Präparate), seltene Speziallebensmittel, Bio-Körperpflegeprodukte, Heimtierprodukte und Sporternährungsprodukte. Darüber hinaus ist es Vitacost.com ein Anliegen, seine Kunden zu einem gesünderen Lebensstil zu motivieren und inspirieren und Aufklärung zu betreiben. Zu diesem Zweck erstellt und kuratiert die Website Tausende von hilfreichen Tipps, Expertenartikeln und Rezepten, die in das Einkaufserlebnis eingeflochten sind. Vitacost.com ist eine Tochtergesellschaft von The Kroger Co.

Über Rritual

Rritual ist ein Unternehmen, das auf funktionelle Superfoods spezialisiert ist und Elixiere auf pflanzlicher Basis zur Unterstützung des Immunsystems, der Konzentration und der Entspannung herstellt. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, sich als Marktführer in einem Segment mit exponentiellem Nachfrage- und Umsatzwachstum zu positionieren. Unter einem Führungsteam mit über 100 Jahren Erfahrung im Markt für Konsumgüter steigt Rritual im zweiten Quartal 2021 in den nordamerikanischen Markt ein und positioniert sich als Marktführer in der Branche für funktionelle Gesundheits- und Wellness-Produkte. Rrituals Superfood-Elixiere finden Sie online unter www.rritual.com.

Markt für funktionelle Nahrungsmittel

Laut Schätzung von Grandview Research* wird der globale Markt für funktionelle Nahrungsmittel bis zum Jahr 2025 auf 275 Milliarden Dollar anwachsen und eine jährliche Zuwachsrate von 7,9 % verbuchen, nachdem die Konsumenten zunehmend Wert auf Gesundheit und Wellness legen.

* https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-functional-foods-market

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten von Rritual im Hinblick auf zukünftige Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, in denen Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse bzw. Leistungen zum Ausdruck gebracht bzw. besprochen werden (und zwar häufig, jedoch nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie "resultiert vermutlich in", "werden voraussichtlich", "erwartet", "wird fortgesetzt", "wird davon ausgegangen", "geht davon aus", "glaubt", "schätzt", "beabsichtigt", "plant", "prognostiziert", "Vorausschau", "Strategie", "Ziel" und "Ausblick"), sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen bzw. Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Resultate oder Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen tatsächlich als richtig erweisen, und es sollte daher kein übermäßiges Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gelegt werden. Diese Aussagen wurden unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung auch zukunftsgerichtete Aussagen, welche sich auf die Pläne des Unternehmens zur Inanspruchnahme von Produktions- und Logistikleistungen von Drittanbietern, die Einzelhandelsvertriebspläne des Unternehmens im weiteren Sinne sowie die anderen Pläne, Schwerpunkte und Ziele des Unternehmens beziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen diversen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Rritual liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen veröffentlicht oder impliziert werden. Zu solchen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem auch die Auswirkungen und das Fortschreiten der COVID-19-Pandemie sowie weitere Faktoren, die unter "Forward-Looking Statements" und "Risk Factors" im finalen Langprospekt des Unternehmens vom 26. Februar 2021 angeführt sind und im Unternehmensprofil auf der SEDAR-Webseite www.sedar.com abgerufen werden können. Rritual ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es tauchen von Zeit zu Zeit neue Faktoren auf und es ist für Rritual unmöglich, all diese Faktoren vorherzusehen oder die Auswirkung jedes einzelnen Faktors zu bewerten bzw. festzustellen, inwieweit ein Faktor allein oder in Verbindung mit anderen Faktoren dazu führen könnte, dass sich die Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

