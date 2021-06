Wie Moody's ESG Solutions heute mitteilte, hat V.E eine Second Party Opinion (SPO) für das Sustainable Bond Framework von Desjardins erstellt. Das Framework wird zur Finanzierung und Refinanzierung von Projekten angewandt, die an acht Umweltkategorien und drei soziale Kategorien gebunden sind, darunter erneuerbare Energien, grüne Gebäude und preisgünstiger Wohnraum. Laut V.E. ist das Framework auf die vier Kernkomponenten der Green Bond Principles (2018) und der Social Bond Principles (2020) ausgerichtet.

"Unserer Einschätzung nach werden die über dieses Framework emittierten Anleihen einen erweiterten Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen leisten, da wir bedeutende und konsistente Belege dafür erkennen, dass die Erträge in umwelt- und sozialorientierte Projekte in ganz Kanada und mehreren Schwellenländern fließen werden", so Patrick Mispagel, Managing Director Sustainable Finance bei Moody's ESG Solutions. "Wir erwarten eine Zunahme der Nachhaltigkeitsanstrengungen in Nordamerika, um die wachsenden globalen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und Fortschritte auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu unterstützen."

Die SPOs von V.E zur Nachhaltigkeit helfen Marktteilnehmern, Finanzierungen durch nachhaltige Anleihen und Kredite zu erhalten, die Glaubwürdigkeit von Emittenten und Projekten zu stärken und das Vertrauen von Investoren zu gewinnen. Bisher hat V.E weltweit mehr als 330 SPOs zu nachhaltigen Finanzierungen erstellt, darunter bahnbrechende Initiativen und Marktneuheiten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie moodys.com/sustainable-finance.

Die SPO von V.E zum Sustainable Bond Framework von Desjardins ist hier verfügbar.

ÜBER MOODY'S ESG SOLUTIONS

Moody's ESG Solutions Group ist eine Geschäftssparte der Moody's Corporation, der die wachsende weltweite Nachfrage nach Daten zu ESG und Klimarisiken bedient. Die Gruppe nutzt die Daten und Expertise von Moody's in den Bereichen ESG, Klimarisiken und nachhaltige Finanzen und stellt gemeinsam mit Moody's Investors Service (MIS) und Moody's Analytics (MA) eine umfassende, integrierte Suite an ESG- und Klimarisikolösungen bereit, die ESG-Scores, Analysen, Nachhaltigkeitsratings und Sustainable Finance Reviewer/Zertifizierer-Dienstleistungen umfasst.

Für weitere Informationen besuchen Sie Moody's ESG Hub unter www.moodys.com/esg.

