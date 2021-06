Wenn man an E-Commerce denkt, kommt man an Amazon nicht vorbei. Mit einer Marktkapitalisierung von unfassbaren 1,7 Billionen US-Dollar ist der US-Gigant das wertvollste Onlinehandelsunternehmen der Welt. Auch an der Börse bleibt E-Commerce ein Mega-Thema mit Mega-Chancen für Anleger. Seit der letzten Empfehlung des AKTIONÄR im Jahr 2018 ist der Kurs der Amazon-Aktie um rund 100 Prozent gestiegen. Derzeit ist das Papier dabei, aus seiner mittelweile fast zwölf Monate andauernden Seitwärtsbewegung ...

