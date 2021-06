Einen volatilen Sommer an den Finanzmärkten erwartet Fondsmanager Manfred Schlumberger vom deutschen Vermögensverwalter StarCapital. Dank der Mischung aus guten Fundamentaldaten und der lockeren Geldpolitik der Notenbanken sollten die Börsen jedoch mittelfristig noch Luft nach oben haben. Der DAX sollte am Jahresende deutlich höher notieren."Die Einkaufsmanagerindizes deuten auf ein starkes Wirtschaftswachstum in den nächsten sechs Monaten hin", analysiert Kapitalmarktstratege Schlumberger. Das ...

