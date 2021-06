Direkt am ersten Tag nach dem Aktiensplit von The Trade Desk (TTD) ging es mit dem US-Papier kräftig nach oben. Die Aktie könnte damit zum Beispiel dafür werden, was Statistiker bereits bei anderen gesplitteten Aktien feststellen konnten.Statt einer Aktie haben TTD-Anleger seit Donnerstag zehn Papiere des US-Softwarekonzerns im Depot. Nicht das einzige, was sich mit dem Aktiensplit massiv erhöht hat. Denn auch der Kurs kletterte am Tag nach der Kapitalmaßnahme über fünf Prozent und das Handelsvolumen ...

