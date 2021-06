Die Aktie von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) notiert, während ich diese Zeilen schreibe, auf einem Aktienkurs von 52,60 Euro. Falls dich der Zeitpunkt interessiert: Es ist bei mir jetzt gerade 14.15 Uhr am Freitag. Allerdings ist das eigentlich eher zweitrangig. Foolishe Investoren, die mit Blick auf diesen Aktienkurs einen Schock bekommen, sei gesagt: Die Aktie von The Trade Desk hat sich gesplittet. Aus einer Aktie sind zehn geworden. Der Kurs hat sich gezehntelt. Ein ziemlich normaler Vorgang, ...

