Das niederländische E-Bike-Startup Mokumono hat mit dem Delta C ein verhältnismäßig leichtes Pedelec mit markantem Monocoque-Rahmen vorgestellt, dessen Teile zu großen Teilen aus Europa stammen. Das Delta C ist nach dem 16 Kilogramm leichten Delta S das mittlerweile zweite Modell des niederländischen Startups, das von den Zwillingsbrüdern Bob und Tom Schiller entwickelt wurde. Das Ziel des Unternehmens: ein E-Bike zu bauen, dessen Teile zu 100 Prozent aus Europa stammen. Beim Delta C soll der Anteil europäischer Komponenten bei 65 Prozent liegen. Bei den Modellen der Mitbewerber liege ...

