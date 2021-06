Es gibt eine Menge Dinge, die wir über Börsencrashs nicht wissen. Zum Beispiel werden wir nie in der Lage sein, genau zu bestimmen, wann sie beginnen, wie lange sie andauern, wie steil der Rückgang sein wird oder - in vielen Fällen - was der Auslöser sein wird, der den Richtwert S&P 500 (WKN:A0AET0), den ikonischen Dow Jones Industrial Average (WKN:969420) und den techlastigen Nasdaq Composite (WKN:969427) nach unten schickt. Und doch gibt es eine Konstante: Sie passieren häufiger, als du vielleicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...