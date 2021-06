Die Investoren sind nicht gerade wild darauf, britische Aktien zu kaufen, um es mal so auszudrücken. Der FTSE 100 befand sich in den letzten Monaten in einem sanften Aufwärtstrend, hat dann aber doch enttäuscht. Das Auftauchen von Covid-19-Varianten in Teilen der Welt und insbesondere wachsende Ängste vor einer ausufernden Inflation dämpfen die Begeisterung am Markt. Aber könnte sich das vielleicht schon bald ändern? Die bisherigen Wirtschaftsdaten für das Jahr 2021 waren im Großen und Ganzen recht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...