Die Fed hat in ihrer Sitzung am Mittwoch eine straffere Geldpolitik angekündigt und zwei Zinsanhebungen im Jahr 2023 in Aussicht gestellt. Der Dow Jones reagierte auf die Fed-Ankündigungen negativ und beendete die Handelswoche mit einem Minus von knapp vier Prozent. Der Technologie-Index Nasdaq konnte dagegen am Donnerstag ein neues Rekordhoch erklimmen. Und das liegt insbesondere an den fünf Mitgliedern aus dem GAFAM Index.Auch der GAFAM-Index stellte am Donnerstag einen neuen Rekord bei 336,48 ...

