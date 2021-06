Shanghai (ots/PRNewswire) - Human Horizons gab bekannt, dass Kevin Zhang dem Unternehmen als Chief Digital Officer beigetreten ist. Das branchenführende Forschungsunternehmen für neue Mobilität und autonomes Fahren, das hinter dem Premium-Hochleistungs-Super-SUV HiPhi X steht, hat mit dem landesweiten Verkauf und der Auslieferung an Kunden in China begonnen und wird Kevins technische Expertise nutzen, um die Effizienz in der Produktion zu steigern und das Serviceerlebnis insgesamt zu verbessern.In seiner neuen Rolle wird Kevin mit dem Gründer und CEO Ding Lei und dem Führungsteam zusammenarbeiten, das Human Horizons innerhalb weniger Jahre zu einem Automobilhersteller von Weltrang gemacht hat. Kürzlich hat das Unternehmen auch Michael Li als neuen Co-Präsidenten und Chairman of Sales and Services begrüßt, und Mitbegründer Kevin Chen hat seine Rolle gewechselt und ist nun COO des Unternehmens. Diese personellen Veränderungen unterstreichen den Eintritt des Unternehmens in eine neue Phase der Geschäftsentwicklung. Das Unternehmen will sich darauf konzentrieren, ein konsistentes und nahtloses Premium-Kundeerlebnis zu bieten und gleichzeitig seine internationale Markenpräsenz weiter ausbauen.Kevin Zhang sagte zu seinem Eintritt in das Team: "Es ist mir eine absolute Ehre, mich einem innovativen Kraftpaket wie Human Horizons anzuschließen. Die Mission des Unternehmens, die aktuellsten Spitzentechnologien zu nutzen, um unglaubliche Produkte zu schaffen und herausragende Dienstleistungen anzubieten, macht Human Horizons so einmalig. Ich freue mich sehr, eine Rolle in der digitalen Zukunft des Unternehmens zu spielen und freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Nutzern einen echten Mehrwert zu schaffen."Der Gründer und CEO von Human Horizons, Ding Lei, begrüßt Kevins Eintritt in das Team: "Kevin bringt nicht nur eine Fülle von Erfahrungen und Ressourcen im Bereich der digitalen Transformation mit, sondern auch einen Ruf als Pionier in der Nutzung von Big Data und Smart Manufacturing. Da die Produktions- und Liefermengen des HiPhi X weiter steigen, freuen wir uns darauf, mit immer mehr Nutzern zusammenarbeiten zu können. Ich freue mich sehr, Kevin im Team willkommen zu heißen und bin mir sicher, dass er bei unserer Beschleunigung datengesteuerter technologischer Innovationen eine unschätzbare Bereicherung sein wird."Kevin Zhang hat einen Bachelor of Science in Computational Mechanics der Jilin University of Technology und war in der Vergangenheit als Leiter der Oracle Enterprise Resource Planning-Abteilung von Digital China, als Leiter der PCCW-Produktabteilung von PCCW, als stellvertretender Geschäftsführer von Sina Auto und als Co-Präsident von Autohome Inc. tätig. Bei Autohome war Kevin bekannt für seine innovativen Praktiken wie die Nutzung von Big-Data-Analysen, personalisierte intelligente Werbung und die erfolgreiche Einführung einer Online-VR-Autoshow. Seine Expertise in der datengesteuerten digitalen Transformation trug dazu bei, den Marktwert des Unternehmens auf rund 11 Mrd. USD zu verdreifachen und es auf Kurs für weiteres Wachstum zu bringen.Informationen zu HiPhiHiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein Elektrofahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion und nachhaltigen pflanzlichen Ledern und recycelbaren Materialien, die den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons unterstreichen.Informationen zu Human HorizonsHuman Horizons wurde gegründet für die Forschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus baut Human Horizons intelligente Verkehrstechnologien auf und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, die die menschliche Mobilität weiter neu definieren werden.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete" Aussagen darstellen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie "wird", "erwartet", "antizipiert", "strebt an", "zukünftig", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt", "wahrscheinlich" und ähnlichen Aussagen zu erkennen. Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen über die Überzeugungen, Pläne und Erwartungen von Human Horizons, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten inhärente Risiken und Ungewissheiten. Eine Reihe von Faktoren könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: Die Strategien von Human Horizons, die künftige Geschäftsentwicklung sowie die Finanz- und Ertragslage von Human Horizons; die begrenzte Betriebsgeschichte von Human Horizons; Risiken im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen; die Fähigkeit von Human Horizons, Fahrzeuge von hoher Qualität und Attraktivität für die Kunden termingerecht und in großem Umfang zu entwickeln, herzustellen und auszuliefern; die Fähigkeit von Human Horizons, die Produktion in seinem Joint-Venture-Werk auszubauen; Produktmängel oder ein anderes Versagen von Fahrzeugen, die nicht wie erwartet funktionieren; die Fähigkeit von Human Horizons, die Marken Human Horizons und HiPhi aufzubauen; die Fähigkeit von Human Horizons, erfolgreich im Wettbewerb zu bestehen; die Fähigkeit von Human Horizons, ausreichende Auftragsbestände zu sichern; Änderungen der Verbrauchernachfrage und der staatlichen Anreize, Subventionen oder anderer günstiger staatlicher Maßnahmen; allgemeine wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen weltweit und in China sowie Annahmen, die den vorstehenden Ausführungen zugrunde liegen oder mit ihnen zusammenhängen. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Human Horizons übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1536261/image1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1213394/HiPhi_Logo.jpgPressekontakt:Cherrie Rao+86-186-1073-5510Cherrie_Rao@hiphi.comOriginal-Content von: HUMAN HORIZONS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132548/4946418