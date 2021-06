Mit einer Portion Ernüchterung ist der deutsche Aktienmarkt ins Wochenende gegangen. Auch an der Wall Street weiteten die Aktienkurse ihre Verluste immer mehr aus. Zinsängste belasteten zum großen Verfallstag an den Terminbörsen. Und nun? Droht der DAX womöglich in ein Sommerloch zu fallen? Ist der Aufwärtstrend in Gefahr? Der Wochenausblick. "Verschnaufpause erst nach dem Hexensabbat?" lautete hier vor einer Woche die Überschrift des DAX-Ausblicks. Tatsächlich könnten sich die Aussichten für den ...

