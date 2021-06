Nach der allgemeinen Ausverkaufsstimmung bei Wasserstoff, sehen wir nun eine Trendwende. Spannend hierzu das vollendete Joint-Venture zwischen Renault und Plug Power. Schon Ende 2021 will man leichte Nutzfahrzeuge auf den Markt bringen. Vor allem in diesem Bereich sehen wir Potenzial. Anlageideen findet ihr hierzu in unserem Turbodienst. Alles Weitere wie immer unter www.feingold-academy.com/boersendienst - dort könnt Ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...