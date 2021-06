TUI (WKN: TUAG00)-Aktien wurden hart von den Folgen der Pandemie getroffen. Doch mit den zunehmenden Impfquoten und sinkenden Todeszahlen kommt auch der Tourismus wieder in Schwung. In vielen Fällen übersteigt die Nachfrage bereits das Angebot, was zu steigenden Urlaubspreisen führt. Sie kommen über die in der Regel weiterhin bestehenden Einschränkungen zustande. So dürfen Hotels meist nicht voll ausgelastet werden, was das Angebot verknappt. Steigende Nachfrage trifft auf ein geringeres Angebot ...

