Hunderte von elektrischen Tretrollern der fünf in Köln tätigen Verleihfirmen liegen auf dem Grund des Rheins. Den Verleihern ist das Problem zwar bekannt, aktiv werden sie jedoch in der Regel nicht. Recherchen des Westdeutschen Rundfunks (WDR) haben ergeben, dass in der Nähe der großen Rheinbrücken in der nordrhein-westfälischen Millionenstadt Köln Hunderte von E-Scootern im Rhein liegen. Vor allem die Hohenzollernbrücke in der Kölner Innenstadt soll mir mindestens 500 versenkten Tretrollern eine Art Schrott-Hotspot sein. Vandalen schmeißen Scooter in den Fluss Offenbar machen es sich ...

