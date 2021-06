BUDAPEST (dpa-AFX) - Die ungarische Fußball-Nationalmannschaft kann im EM-Gruppenfinale gegen Deutschland am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) wohl wieder auf Kapitän Adam Szalai zurückgreifen. Wie der Verband am Sonntag mitteilte, wurden am Abend zuvor eingehende Untersuchungen durchgeführt. Diese hätten ergeben, dass Szalai hoffentlich zur Verfügung stehen werde.

Der 33 Jahre alte Stürmer des FSV Mainz 05 war am Samstag gegen Weltmeister Frankreich (1:1) nach einer knappen halben Stunde wegen eines Schlags auf den Kopf ausgewechselt worden. Szalai hatte über Schwindel geklagt, Nemanja Nikolic ersetzte ihn./mom/DP/he