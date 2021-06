Schon vor der Ankündigung der G7-Staaten, bis 2050 klimaneutral zu sein, wuchs der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtmarkt. Von dem guten Umfeld will auch der Wind- und Solarparkbetreiber Blue Elephant Energy profitieren. Der Börsengang des Unternehmens soll im dritten Quartal 2021 in Frankfurt stattfinden.Mit neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung strebt Blue Elephant Energy (BEE) einen Bruttoerlös von rund 150 Millionen Euro an. Wie das Unternehmen mitteilt, wollen Altaktionäre, darunter ...

