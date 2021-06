DJ Daimler will schneller auf E-Mobilität umstellen

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler strebt einen schnelleren Wandel zur Elektromobilität an als bisher vorgesehen. Der vor zwei Jahren beschlossene Zeitplan eines Ausstiegs aus der Verbrennertechnologie bis zum Jahr 2039 sei inzwischen das "konservativste Szenario" im Unternehmen, sagte Daimler-Vorstandschef Ola Källenius der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Daimler schaue sich verschiedene Szenarien an, die progressiver seien, sagte er.

Bei der Umstellung zur Elektromobilität habe Daimler sehr ambitionierte Pläne. "Das allerwichtigste für uns ist jetzt ganz klar das Elektroauto", sagte Källenius. Bis 2030 werde Daimler bereit sein, in jedem Marktsegment ein elektrisches Fahrzeug anzubieten. Im Laufe des Jahres will der Daimler-Chef ein "Strategie-update" geben, in dem die Umsetzungsgeschwindigkeit des Wandels und die nächsten Schritte konkretisiert werden sollen. Wann Daimler das letzte Auto mit Verbrenner-Antrieb verkaufe, könne er nicht sagen, meinte Källenius.

Zuvor hatte Audi laut Presseberichten intern angekündigt, die letzte Premiere für ein Automodell mit einem Verbrennungsmotor werde bereits 2026 stattfinden. Etwa 2032 oder 2033 soll dann der letzte Audi mit Verbrenner verkauft werden. Möglicherweise seien andere Wettbewerber mit dem Wechsel früher dran als Daimler, meinte Källenius. Entscheidend sei jedoch, die Technik mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis zur Verfügung zu stellen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2021 10:47 ET (14:47 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.