Politik/Wahlen (ots) - In den vergangenen Wochen war die Linke erneut durch hanebüchene Disziplinlosigkeiten aufgefallen, die sich in dieser Form keine andere demokratische Partei leistet. Dabei gehört zu den ehernen Gesetzen der parlamentarischen Demokratie: Nur wer sich geschlossen zeigt, wird auch gewählt. Aber immerhin: Nach Startschwierigkeiten funktioniert das Spitzenkandidatenduo Janine Wissler und Dietmar Bartsch. Und das Wahlprogramm fand mit knapp 88 Prozent eine für linke Verhältnisse überzeugende Mehrheit. Sollten aus Düsseldorf oder Saarbrücken jetzt keine Querschüsse mehr kommen, könnte der Linken der Wiedereinzug in den Bundestag gelingen.



