Mit 232,40 Hongkong-Dollar und mehr als 4 Prozent Tagesplus ging es für die BYD Aktie am Freitag an der Börse in Hongkong ins Wochenende - und damit im Bereich einer charttechnisch spannenden Marke. Es läuft derzeit bei der Aktie des chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...