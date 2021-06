Die weltweiten Märkte verloren in KW24 erstmals wieder deutlich (SPX um 1.91%, IWM sogar um 4.13%). Und auch in meinen Depots war es keine ganz einfache Woche. Trotzdem konnten wieder 2.092,79 EUR Gewinn eingefahren werden. Wochengewinn von 2.092 Euro im Depot Die Marktampel bleibt auf gelb, hat sich in einigen Kriterien aber weiter verschlechtert. Alle Details wie jede Woche nun nachfolgend. Die Gesamtübersicht der Tradingdepot-Wochenergebnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...