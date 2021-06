BERLIN (dpa-AFX) - Vertreter aus Politik und Wirtschaft tauschen sich ab Montag (11.30 Uhr) auf dem Tag der Industrie unter anderem über Klimaschutz und Digitalisierung aus. Die dreitägige Konferenz, die vom Industrieverband BDI ausgerichtet wird, findet wegen der Pandemie wieder als Hybridveranstaltung mit Reden und Debatten im Netz sowie am Dienstag auch vor Ort in einem Veranstaltungszentrum in Berlin-Friedrichshain statt. Am Montag sind virtuelle Auftritte der neuseeländischen Ministerpräsidentin Jacinda Ardern (11.35 Uhr) und von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (14.00 Uhr) geplant. Am Dienstag folgen Veranstaltungen unter anderem mit Kanzlerin Angela Merkel, Finanzminister Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing./sey/DP/he