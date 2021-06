DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 21. Juni

=== *** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis, Amsterdam 09:00 DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe (bis 22.6.), Mainz 09:30 EU/Treffen Rat der Außenminister, Luxemburg 11:30 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Tag der Industrie (bis 23.6.) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Juni *** 13:00 DE/CDU-Chef Laschet und CSU-Chef Söder, Vorstellung des gemeinsamen Wahlprogramms, Berlin 14:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Statement nach Gespräch mit Vertretern der Stahlindustrie und der IG Metall, Berlin 14:30 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede beim Women Political Leaders Summit *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Mai 15:30 US/Fed, Teilnahme von St. Louis-Fed-Präsident Bullard und Dallas-Fed-Präsident Kaplan (beide 2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) an einer virtuellen Veranstaltung des Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF) *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 DE/Verbraucherzentrale Bundesverband, Deutscher Verbrauchertag (online) *** 16:15 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnungsrede bei Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments 18:00 RO/Fußball-EM, Ukraine-Österreich, Bukarest 18:00 NL/Fußball-EM, Nordmazedonien-Niederlande, Amsterdam 18:35 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Pressestatements mit Italiens Ministerpräsidenten Draghi beim Antrittsbesuch im Kanzleramt, Berlin 21:00 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) beim Online-Event der Mid-Size Bank Coalition of America (MBCA) 21:00 DK/Fußball-EM, Russland-Dänemark, Kopenhagen 21:00 RU/Fußball-EM, Finnland-Belgien, St. Petersburg - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: MDAX + NEUAUFNAHME - Auto1 + HERAUSNAHME - Siltronic SDAX + NEUAUFNAHME - Grenke - Nagarro - Siltronic - Vantage Towers + HERAUSNAHME - Auto1 - Corestate Capital - Koenig & Bauer - Leoni STOXX-600 + NEUAUFNAHME - Allfunds (Niederlande) - Auto1 (Deutschland) - Christian Dior (Frankreich) - Deliveroo (Großbritannien) - Dr. Martens (Großbritannien) - Fluidra (Spanien) - Greggs (Großbritannien) - Millicom International Cellular (Schweden) - Reply (Italien) - S4 Capital (Ord. Shares) (Großbritannien) + HERAUSNAHME - Banque Cantonale Vaudoise (Schweiz) - Beazley (Großbritannien) - CNP Assurances (Frankreich) - Grainger (Großbritannien) - Iliad (Frankreich) - SBM Offshore (Niederlande) - Shop Apotheke (Deutschland) - Softwareone Holding (Schweiz) - Trainline (Großbritannien) - Viscofan (Spanien) FTSE-100 + NEUAUFNAHME - ITV + HERAUSNAHME - Renishaw ===

