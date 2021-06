EQS Group-Ad-hoc: HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Börsengang

HBM Portfoliounternehmen Ambrx Biopharma nimmt bei Börsengang an der New York Stock Exchange USD 126 Millionen auf



21.06.2021 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ambrx Biopharma (NYSE: AMAM), ein privates Unternehmen im Portfolio von HBM Healthcare Investments, vollzog am vergangenen Freitag den Börsengang an der New York Stock Exchange. Das Unternehmen nahm USD 126 Millionen an neuem Kapital auf durch die Ausgabe von 7 Millionen American Depository Shares (ADS) zu einem Preis von USD 18.00 je ADS. Am ersten Handelstag schlossen die Anteile leicht tiefer bei USD 17.05 (-5.3%). HBM Healthcare Investments beteiligte sich im November 2020 mit USD 20 Millionen an Ambrx und erhöhte die Beteiligung beim Börsengang um weitere USD 14.4 Millionen. Nach dem Börsengang hält HBM Healthcare Investments 2.54 Millionen ADS im Gesamtwert von USD 43.25 Millionen. Ambrx Biopharma entwickelt eine neuartige Klasse von Präzisionsbiologika, die auf einer proprietären Technologieplattform mit genetischem Code basieren, die es ermöglicht, synthetische Aminosäuren ortsspezifisch in Proteine innerhalb lebender Zellen einzubauen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies Vorteile in Bezug auf Sicherheit und Wirksamkeit gegenüber herkömmlichen Konjugationsansätzen mit natürlichen Aminosäuren bieten könnte. Der führende Kandidat des Unternehmens, ARX788, ist ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, das derzeit bei Brust-, Magen- und anderen soliden Tumoren untersucht wird. Die am weitesten fortgeschrittene Studie mit ARX788 wird von Ambrx Biopharma's Partner NovoCodex Biopharmaceuticals in China bei Patienten mit HER2-positivem metastasiertem Brustkrebs durchgeführt. Darüber hinaus hat das Unternehmen klinische Kooperationen mit Bristol Myers Squibb, Astellas, BeiGene, Sino Biopharma, Elanco und NovoCodex für Medikamentenkandidaten, die mit der Ambrx-Technologie entwickelt wurden. Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77, or at andreas.wicki@hbmhealthcare.com. Profil der HBM Healthcare Investments AG HBM Healthcare Investments investiert im Sektor Gesundheit. Die Gesellschaft hält und bewirtschaftet ein internationales Portfolio erfolgversprechender Unternehmen in den Bereichen Humanmedizin, Biotechnologie, Medizinaltechnik und Diagnostik sowie verwandten Gebieten. Die Hauptprodukte vieler dieser Unternehmen sind in fortgeschrittener Entwicklung oder bereits am Markt eingeführt. Die Portfoliounternehmen werden eng begleitet und in ihrer strategischen Ausrichtung aktiv unterstützt. HBM Healthcare Investments ist dadurch eine interessante Anlagealternative zu Investitionen in grosse Pharma- und Biotechnologieunternehmen. HBM Healthcare Investments wird von einem internationalen Aktionariat getragen und ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Symbol: HBMN). Disclaimer Die Veröffentlichung dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Effekten dar. Diese Medienmitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35ff FIDLEG oder Wertpapierprospekt im Sinne des deutschen Wertpapierprospektgesetzes dar. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot bzw. keine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die Wertpapiere der HBM Healthcare Investments AG wurden nicht gemäss den Vorschriften der U.S. amerikanischen Wertpapiergesetze registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden. Einige der zitierten Informationen stammen aus externen Quellen, die HBM als zuverlässig erachtet. HBM kann die Angemessenheit, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit solcher Daten und Informationen, die von Dritten erhalten wurden, nicht garantieren oder dafür verantwortlich oder haftbar gemacht werden. Diese Daten können sich mit den Marktbedingungen ändern.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung