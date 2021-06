DJ MÄRKTE ASIEN/Schwächer - Tokioter Börse im Tiefflug

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Katerstimmung zum Wochenauftakt an den Börsen in Ostasien und Australien: Die Indizes folgen durchweg den schwachen Vorgaben der Wall Street, wobei die Kurse am Tokioter Aktienmarkt besonders stark unter die Räder kommen.

Der Nikkei-Index knickt um 3,5 Prozent ein auf 27.966 Punkte, hatte aber auch schon 4 Prozent im Minus gelegen. An den anderen Plätzen, wo die Indizes zuletzt teils Rekordhochs erreichten, fallen die Einbußen mit bis zu 1,7 Prozent in Sydney deutlich geringer aber immer noch deutlich aus. Am besten hält sich Schanghai, wo sich der Composite-Index mit einem Minus von 0,2 Prozent knapp behaupten kann.

Im Tokioter Handel aber auch andernorts kursiert laut Marktteilnehmern die Angst vor höheren Zinsen, obwohl trotz der zuletzt hohen Inflationsraten die Renditen am US-Anleihemarkt jüngst deutlich nachgaben. Die Analysten der Commerzbank sprechen in dem Zusammenhang von offenbar durchwachsenen Erwartungen an den Märkten, was langfristige Wachstums- und Inflationsaussichten betrifft.

Zu den Zinserhöhungsbefürchtungen trägt insbesondere bei, dass der Präsident der US-Notenbankfiliale von St. Louis, James Bullard, am Freitag sagte, dass der erste Zinsschritt nach oben bereits spät im Jahr 2022 folgen könnte. Die US-Notenbanker hatten die ersten Zinserhöhungen dabei gerade erst für 2023 in den Raum gestellt und damit bereits einen früheren Zeitpunkt als bislang.

Verstärkt wird der Abwärtsdruck in Tokio dadurch, dass der Yen als vermeintlich sicherer Hafen in dem von viel Unsicherheit geprägten Umfeld gesucht ist und deutlich anzieht gegenüber dem Dollar. Das verschlechtert die Wettbewerbsfähigkeit japanischer Exportunternehmen.

Unter den Einzelwerten fallen in Seoul Korea Electric Power um über 4 Prozent zurück, belastet davon, dass die Regierung die Stromtarife trotz höherer Treibstoffkosten im dritten Quartal unverändert lässt.

Für HSBC geht es in Hongkong um 3,5,Prozent nach unten. Die Bank hat einen Verlust von insgesamt 3 Milliarden Dollar aus dem Ausstieg aus dem französischen Privatkundengeschäft angekündigt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.247,40 -1,65% +10,0% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.966,19 -3,45% +5,5% 08:00 Kospi (Seoul) 3.230,45 -1,15% +12,4% 08:00 Schanghai-Comp. 3.517,17 -0,22% +1,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.413,42 -1,35% +5,6% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.107,92 -1,15% +10,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.572,68 -1,03% -2,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:50 % YTD EUR/USD 1,1860 -0,06% 1,1867 1,1916 -2,9% EUR/JPY 130,22 -0,47% 130,84 131,09 +3,3% EUR/GBP 0,8597 -0,04% 0,8601 0,8583 -3,7% GBP/USD 1,3795 -0,02% 1,3798 1,3885 +0,9% USD/JPY 109,80 -0,41% 110,25 110,00 +6,4% USD/KRW 1135,25 +0,07% 1135,25 1130,15 +4,6% USD/CNY 6,4531 +0,07% 6,4531 6,4415 -1,1% USD/CNH 6,4788 +0,31% 6,4586 6,4462 -0,4% USD/HKD 7,7642 +0,01% 7,7636 7,7637 +0,2% AUD/USD 0,7491 +0,07% 0,7486 0,7543 -2,7% NZD/USD 0,6954 +0,21% 0,6939 0,6992 -3,2% Bitcoin BTC/USD 34.168,47 -3,90% 35.556,01 37.921,26 +17,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,03 71,64 +0,54% 0,39 +48,5% Brent/ICE 73,82 73,51 +0,42% 0,31 +44,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.774,10 1.764,30 +0,56% +9,80 -6,5% Silber (Spot) 25,86 25,79 +0,25% +0,07 -2,0% Platin (Spot) 1.037,60 1.047,65 -0,96% -10,05 -3,1% Kupfer-Future 4,14 4,16 -0,40% -0,02 +17,4% ===

