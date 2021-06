DJ Vivendi verkauft 10% an Universal an Investor William Ackman

PARIS (Dow Jones)--Der französische Medienkonzern Vivendi hat eine Einigung mit der Pershing Square Tontine Holdings des Investors William Ackman über einen Einstieg bei der Universal Music Group (UMG) erzielt. Pershing Square übernimmt einen Anteil von 10 Prozent an der Vivendi-Tochter, wie der Konzern mitteilte. Das weltgrößte Musikunternehmen wird in dem Deal mit rund 40 Milliarden US-Dollar bewertet.

Der Einstieg folgt auf den Verkauf eines 20-Prozent-Anteils an den chinesischen Internetkonzern Tencent. Die Vivendi-Aktionäre werden in wenigen Tagen über den Börsengang der Universal Music Group abstimmen. Vivendi will 60 Prozent der UMG-Aktien an der Börse in Amsterdam listen lassen.

Den Einstieg von Pershing Square nannte UMG-CEO Lucian Grainge in einer Mail an die Mitarbeiter eine "starke Bestätigung".

