Bewegte Woche. Erst kletterte die Varta-Aktie auf ein neues Verlaufshoch. Dann fand die virtuelle Hauptversammlung statt. Hier geht es zur Rede des Varta-Vorstands Herbert Schein. Für das Geschäftsjahr 2020 beschlossen die Aktionäre erstmals eine Dividende in Höhe von 2,48 Euro je Aktie auszuzahlen. Zum Wochenschluss senkten die Analysten der DZ Bank ihre noch recht junge Kaufempfehlung. Was bedeutet das für die Aktie?Die Dividende wird am dritten Bankarbeitstag nach der Hauptversammlung fällig. ...

