Wochenausblick: BioNTech und Curevac laden Aktionäre zur Hauptversammlung ein - Zinssatzentscheidung in Großbritannien

In dieser Handelswoche veranstalten unter anderem die Pharmakonzerne BioNTech und Curevac ihre Jahreshauptversammlung. Zur Wochenmitte sollten Anleger unter anderem die Veröffentlichung des aktuellen Stands des Einkaufsmanagerindex in Deutschland im Auge behalten sowie die Zinssatzentscheidung im Vereinigten Königreich.



Montag

Zum Wochenbeginn ist die Aufmerksamkeit bereits um 03:30 Uhr deutscher Zeit auf die Zinssatzentscheidung der People Bank of China gerichtet.



Dienstag

Am Dienstag laden der Pharmakonzern BioNTech und der Kreditkartenanbieter Mastercard ihre Aktionäre zur Jahreshauptversammlung ein. BioNTech startet um 14 Uhr, während Mastercard eine halbe Stunde später beginnt.





Mittwoch

Um 09:30 Uhr wird zum einen der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland bekannt gegeben und zum anderen der Markit PMI Gesamtindex für Deutschland. Eine halbe Stunde später wird dieser auch für die Eurozone der Öffentlichkeit mitgeteilt. Zeitgleich laden Patrizia Immobilien sowie Dermapharm ihre Anteilseigner zur Hauptversammlung ein. Um 10:30 Uhr wird zudem der Markit PMI Index für Dienstleistungen in Großbritannien veröffentlicht.

Donnerstag

Auch am Donnerstag stehen erneut einige Hauptversammlungen auf dem Papier. Zunächst laden die Auto1 Group sowie Bauer ihre Aktionäre um 10 Uhr zur ordentlichen Hauptversammlung ein. Bevor um 14 Uhr Curevac folgt, wird um 13 Uhr die Zinssatzentscheidung im Vereinigten Königreich relevant. Darüber hinaus wird über das weitere Vorgehen bezüglich des Anleihenkaufprogramms seitens der Bank of England informiert. Um 14:30 Uhr wird auf der anderen Seite des Atlantiks zudem das annualisierte Bruttoinlandsprodukt in den Vereinigten Staaten bekannt gegeben. Außerdem geben FedEx sowie der US-Sportartikelhersteller Nike ihre Geschäftszahlen für das vierte Quartal bekannt.

Freitag

Zum Wochenabschluss lädt um 7 Uhr die Hornbach Holding ihre Aktionäre zur jährlichen Hauptversammlung ein.

Quelle: HSBC





