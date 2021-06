Die Privatkundenbanken Santander beschleunigt ihre Expansion ins Investmentbanking. Porsche kündigt ein neues Joint-Venture in der Batterieentwicklung an. GlaxoSmithKline wird von Hedgefonds attackiert und wehrt sich.Der Handel in Asien wird heute früh von einem starken Abverkauf in Tokio überschattet. Der Nikkei 225 Index verliert heute am stärksten von allen asiatischen Benchmarks und bewegt sich während des Handels zeitweise mehr als -3,6 % im Minus. Die negative Stimmung überträgt sich auch auf den Terminmarkt. Alle Futures notieren vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...