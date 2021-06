Düsseldorf, 16. Juni 2021 - Stark anziehende Preise drücken die Realzinsen tief ins Minus. "Die derzeitigen Realzinsen liegen in der Nähe der Tiefststände während der Ölkrise in den 1970er-Jahren und haben damit eine neue Qualität erreicht", sagt Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. "Diese Phase könnte noch einige Monate anhalten." Quellen: Deutsche Bundesbank, eigene Berechnungen Die USA meldeten gerade einen Preisschub von rund fünf Prozent, in Deutschland liegt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...