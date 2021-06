CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.06.2021:Das Instrument 001 GB00BYT18414 CARDTRONICS -,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 22.06.2021The instrument 001 GB00BYT18414 CARDTRONICS -,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.06.2021 and ex capital adjustment on 22.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.06.2021:Das Instrument OCI1 ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 22.06.2021The instrument OCI1 ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.06.2021 and ex capital adjustment on 22.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.06.2021:Das Instrument IMO1 AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG INH. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 22.06.2021The instrument IMO1 AT0000A21KS2 IMMOFINANZ AG INH. EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.06.2021 and ex capital adjustment on 22.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.06.2021:Das Instrument PT0 CA69938L1058 PARCELPAL TECHN.INC. O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 22.06.2021The instrument PT0 CA69938L1058 PARCELPAL TECHN.INC. O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.06.2021 and ex capital adjustment on 22.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.06.2021:Das Instrument 3BZ CNE1000023P0 BANK OF ZJENGZHOU H YC 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 22.06.2021The instrument 3BZ CNE1000023P0 BANK OF ZJENGZHOU H YC 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.06.2021 and ex capital adjustment on 22.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 21.06.2021:Das Instrument GB00B8JG4R91 TRINITY EXP.+PROD.DL 0,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 21.06.2021The instrument GB00B8JG4R91 TRINITY EXP.+PROD.DL 0,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 21.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 21.06.2021:Das Instrument AU000000RMP0 RED EMPEROR RES. NL EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 21.06.2021The instrument AU000000RMP0 RED EMPEROR RES. NL EQUITY is traded ex capital adjustment on 21.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.06.2021:Das Instrument KG5 KYG521321003 KAISA GROUP REG.S HK -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 22.06.2021The instrument KG5 KYG521321003 KAISA GROUP REG.S HK -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.06.2021 and ex capital adjustment on 22.06.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.06.2021:Das Instrument WPZB CA68702W1077 ORO X MINING CORP. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.06.2021 und ex Kapitalmassnahme am 22.06.2021The instrument WPZB CA68702W1077 ORO X MINING CORP. EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.06.2021 and ex capital adjustment on 22.06.2021