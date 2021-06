The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.06.2021ISIN NameIT0005445256 AUTOGRILL S.P.A. -ANR-XS1249485092 DNB BOLIGKRED. 15/21 MTNXS1080158535 FCE BANK PLC 14/21 MTNUS70959WAG87 PENSKE AUTOM. 2026XS1115490523 ORANGE 14/UND. FLR MTNFR0012173706 LVMH 14/21 MTNDE000DFK0A48 DZ BANK IS.A1396US20030NBX84 COMCAST 2024US459058DT78 WORLD BK 14/21SE0015950324 KANCERA AB EM. 04/2021SE0015961156 SERSTECH AB EM. 05/2021