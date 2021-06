Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Stimmung an den Aktienmärkten ist zum Ende der vergangenen Woche in den Keller gerutscht. Der Dow Jones verzeichnete seine schwächste Handelswoche seit Januar. Auch aus Asien kommen für den DAX deutlich negative Vorgaben. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Amazon, CureVac, Adobe, Alphabet, Thyssenkrupp, Lufthansa, Shop Apotheke. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.