Aktien Die Aktienmärkte orientierten sich in der vergangenen Woche ganz überwiegend südwärts. Die US-Notenbank hatte zur Wochenmitte zur Überraschung der Marktteilnehmer ihre Zinsprojektionen dahingehend geändert, dass die Mehrheit der Mitglieder nun für das Jahr 2023 bereits zwei Zinserhöhungen erwartet. In der März-Sitzung war erst für 2024 Zinsanhebungen in Aussicht gestellt worden. Am Freitag belastete der Präsident der Federal Reserve Bank of St. Louis James Bullard die Stimmung der Anleger ...

