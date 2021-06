Frankfurter Kreis: Mein Geld Chefredakteurin Frau Hägewald diskutiert mit Experten über das Thema Themenfonds und fragt nach, warum Anleger von Themenfonds so fasziniert sind. Unsere Gäste: Herr Dirk Fischer // Geschäftsführer, Patriarch Multi-Manager GmbH Herr John Korter // Country Head of Germany & Austria, La Financière de l'Echiquier Herr Philipp Graf von Königsmarck // KÖNIGSMARCK Head of Wholesales , Legal & General Investment Management Herr Alexander Heidenfelder // Executive Director Germany & Austria, Edmond de Rothschild Asset Management Herr Benjamin Binzer // Director, Fund Distribution Wholesale, BNP Paribas Asset Management

