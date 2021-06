Kaputte E-Roller sind in den Stadtzentren an der Tagesordnung. Der Deutsche Städtetag will nun die Anbieter in die Pflicht nehmen. Die Städte fordern, dass sich Verleihfirmen stärker um zurückgelassene, oft schrottreife Elektrotretroller in Parks oder Gewässern kümmern. "Wer mit Rollern Geld verdient, ist auch für die Folgen verantwortlich", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn Nutzerinnen und Nutzer E-Roller in Flüsse werfen oder in den Büschen verstecken...

Den vollständigen Artikel lesen ...